أدلى مرشح الرئاسة فريد زهران، بصوته في لجنة مدرسة الثانوية بنين بحي المقطم قبل قليل وسط حضور جماهيري كبير.

وقال زهران، في تصريح خاص لجريدة "الشروق": "إن التغيير لا يتم إلا عن طريق صناديق الاقتراع وليس عن طريق الانفجار أو الغضب الشعبي".

ودعا مرشح الرئاسة فريد زهران المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات واختيار رئيسهم القادم سواء كانوا راضين عن الوضع الراهن أو لديهم رغبة في التغيير يمكنهم اختيار أحد المرشحين.

وذكر أن حملته الانتخابية ستصدر بيانا في نهاية اليوم؛ للتعليق على نسب الإقبال، وما إذا كان هناك مخالفات رُصدت أم لا.