 محافظ بني سويف يشيد بالمشاركة المتميزة للمرأة في أول أيام الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بني سويف يشيد بالمشاركة المتميزة للمرأة في أول أيام الانتخابات الرئاسية

حازم الخولي
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 6:28 م | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 6:28 م

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على المشاركة المتميزة للمرأة السويفية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في الانتخابات الرئاسية مع بداية انطلاقها اليوم السبت.

وأشار إلى أن المرأة المصرية بصفة عامة دائما ما تأتي في مقدمة صفوف المشاركين بالاستحقاقات الدستورية، لافتًا إلى أن المرأة المصرية تضرب دائمًا أروع الأمثلة في حبها الوطن، والوعي والحس الوطني المتميز.

وجاء ذلك خلال متابعته لتقرير غرفة عمليات فرع المجلس القومي للمرأة، والتي شكلها الفرع برئاسة نرمين محمود، لمتابعة تسهيل إجراءات مشاركة السيدات والفتيات في الانتخابات الرئاسية، وحثهن على ممارسة حقهن الدستوري.

وأشارت إلى تشكيل فرق عمل من الفرع للمرور على اللجان الانتخابية لحث الناخبات على الخروج للإدلاء بأصواتهن في العملية الانتخابية.

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