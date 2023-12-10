كتائب القسام تعلن الإجهاز على 11 جنديا إسرائيليا شمال غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، الإجهاز على 11 جنديا إسرائيليا في شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام" ، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" عبر منصة "إكس" اليوم، إن "مجــــاهــديها أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة"، مشيرة إلى الإجهاز على قنــاص إسرائيلي في نفس المنطقة .

ولفتت إلى استهداف آليتين ودبابــة ميركفــاه إسرائيلية بقذائــف الياســين 105 في جباليا وتل الزعتر في شمال غزة كاشفة عن استهداف قوتين خاصتين إسرائيليتن راجلة ومتحصنة داخل مبنى بعبوة وقذيفة أفراد "رعدية" في غرب جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة.

بدورها، أعلنت "ســرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف "تجمعات العــدو في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائــف الهــاون".