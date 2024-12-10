نتنياهو يدلي بشهادته لأول مرة في محاكمته بتهم فساد

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من المقرر أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ بدء محاكمته بتهم فساد قبل أكثر من أربع سنوات.

وستُعقد الجلسة أمام هيئة من ثلاثة قضاة في قاعة بمحكمة منطقة تل أبيب، بعد نقلها من القدس لدواعٍ أمنية.

ورفضت المحكمة طلب محامي نتنياهو بتمديد تأجيل شهادته. وكان المحامون قد أشاروا إلى أن الحرب في المنطقة لا تتيح لنتنياهو وقتا كافيا لحضور الجلسات.

ويواجه نتنياهو تهما تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، وتشمل الاتهامات الموجهة إليه منحه امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرا للاتصالات، إضافة إلى قبوله هدايا فاخرة من أصدقاء مليارديرات.

وينفى نتنياهو دائما هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها حملة موجهة ضده.

وتعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها التي يُحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي أثناء توليه منصبه. ومن المتوقع أن تستمر القضية لعدة سنوات أخرى.