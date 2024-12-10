 وزير الإسكان يتابع خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الحالي - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزير الإسكان يتابع خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الحالي

محمد عبدالناصر
نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 10:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 10:30 ص

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، للعام المالى الحالى 2024/2025، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.
ووجه الشربيني مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، بدراسة المشروعات والاحتياجات المتعلقة بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن والقرى المخدومة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الإسكان ضرورة وضع مجموعة من المعايير والضوابط الفنية المدروسة فيما يتعلق بخطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، على أن تستهدف تلك المشروعات تقديم الخدمة لأكبر عدد من المواطنين بالمدن والقرى المخدومة سابقاً.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك