رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة يناقش سير خطط أعمال الهيئة الفترة المقبلة

ناقش العميد وليد أبو النصر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، سير الأعمال المتعلقة بتوجيهات الهيئة وخطط أعمالها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بأعضاء مجلس الإدارة، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة وأطلع على ما تم تنفيذه من قرارات.

وقدم رئيس الهيئة لأعضاء المجلس، تقريرا استعرض فيه أهم التطورات والتغييرات التي جرت منذ عقد الاجتماع الأخير للمجلس، تضمن نشاطات الهيئة أبرزها اعتماد المجلس التقرير الحسابي الحتامي لعام 2023 – 2024، إضافة لاعتماد الموازنة المعتمد للهيئة لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤م وربط الموازنة بتنفيذ خطة العمل المعتمدة للهيئة لهذا العام.

واعتمد المجلس، الإجراءات المتخذة لدخول ٣ حدائق جدد إلى الحدائق المتميزة.

وفي نهاية الاجتماع، وجه العميد وليد أبو النصر رئيس مجلس إدارة الهيئة، الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس الإدارة، متمنيا لهم وللهيئة التوفيق والسداد ورفع اسم الهيئة عاليا.