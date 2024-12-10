قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية بالضبعة، إن الطاقة النووية طاقة نظيفة وخضراء اعترف الاتحاد الأوروبي بها كطاقة خضراء عام 2022.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار عن قرب» المذاع عبر شاشة «TEN»، أن الطاقة النووية ليست مجرد مصدر للكهرباء؛ بل هي قاطرة للصناعة والتنمية تساهم في تطوير الصناعات القائمة، وخلق صناعات جديدة، وترفع معايير الجودة، وتعزز التقدم التكنولوجي، وتحسن من حياة المواطن المصري.

وشدد أن «الطاقة النووية تدعم المكانة الريادية للدولة المصرية، وتعطي انطباعا بقوة الدولة، مؤكدا أنه «لا يمكن لدولة مهتزة سياسيًا أو مهترئة اقتصاديًا أن تنشئ مفاعلا نوويا يستغرق 10 سنوات».

وأشار إلى أن تقرير الأمان الأولي للمشروع يتكون من 100 ألف صفحة، موضحا أن المشروع يمر حاليا بمرحلة الإنشاءات الكبرى.

وتوقع تشغيل الوحدة الأولى في الربع الأخير من عام 2028، والوحدة الأخيرة في الربع الأول من عام 2030، على أن تدخل جميع الوحدات الأربع الخدمة في الربع الأول من عام 2030.

وأكد أن من مميزات الطاقة النووية عمرها الافتراضي الطويل، الذي يصل إلى 60 عاما، ويمكن تمديده إلى 80 أو 100 عام، والذي سيغطي التكلفة الابتدائية العالية للمشروع في البداية، موضحا أن مدة القرض الروسي 35 عاما، منها 13 عاما فترة سماح؛ ويعقبها 22 عاما فترة سداد.