فتح 48 مقرا انتخابيا أمام الناخبين لبدء التصويت بانتخابات مجلس النواب في البلينا بسوهاج

فُتح 48 مقرا انتخابيا و55 لجنة فرعية بالدائرة السابعة الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، فى تمام الساعة التاسعة صباحا؛ لاستقبال 354 ألفا 447 ناخبا ممن لهم حق التصويت في دائرة البلينا بانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها على مدار يومين الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر، وذلك وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشهد الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة البلينا منافسة انتخابية بين ۲۱ مرشحًا من أجل الفوز بمقعدين، حيث تعد الدائرة الوحيدة التي لم يشملها قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء الانتخابات فيها من أصل ٨ دوائر.

وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات في البلينا وإعادة الانتخابات فيها اليوم وغدا، وكانت نتيجة المرحلة الأولى إعادة بين ٤ مرشحين هم النائب الحالى محمود أبو الخير مستقبل وطن وينتمى لقبيلة العرب صاحبة كتلة تصويتية هائلة، والنائب الحالي نور أبوستيت مستقبل وطن وينتمى لقبيلة الهوارة وعائلة أبوستيت، ومحمد عصمت الهادى نجل حسن عصمت النائب القديم الراحل وينتمى لقبيلة الهوارة، ووفقى المدنى حزب الوفد المصري وينتمي لعائلة المدنى، فيما تخوض عائلة أبو حمودي المنافسة بمرشحها أشرف أبو حمودي، فضلا عن أسماء أخرى تمثل تنوعا سياسيا واسعا داخل الدائرة.

ولا تقتصر المنافسة داخل البلينا على العامل العائلى فقط، حيث تلعب التكتلات الجغرافية بين القرى دورا بارزا في إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية، حيث تسعى كل قرية إلى ضمان وجود ممثل لها.

ويأتى فى هذا الصدد محمد عبد الرحمن هلالي نائب سابق وينتمى لقرية بني حميل وصاحب الطعن الذي تقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا والتي جاء قرارها بإعادة الانتخابات مرة أخرى، وأعاد الحلم إلى كل المرشحين، والمنافسة مرة أخرى وسط حماس كبير من أنصار المرشحين.



