ضبط 1000 لتر بنزين معروض للبيع في السوق السوداء بمحطة وقود في الشيخ زويد

نفّذت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية بإدارة تموين الشيخ زويد وقسم مباحث التموين، حملة تموينية موسعة للمرور على محطات المواد البترولية بدائرة مركز الشيخ زويد.

وبحسب بيان صادر عن المديرية، جاءت الحملة برئاسة رأفت العبد، مدير المديرية، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر، من بينها ضبط وتجميع كمية تُقدّر بـ1000 لتر بنزين 92 داخل إحدى محطات الوقود بهدف التربح غير المشروع وبيعها في السوق السوداء.

كما شملت الحملة تحرير محاضر تتعلق بعدم الالتزام بتعليمات المديرية والإدارة المختصة بشأن الاحتفاظ بالرصيد الاستراتيجي المقرر، إضافة إلى محاضر خاصة بعدم الإخطار بقراءات العدادات "السِربة" الخاصة بالمحطة وفق التعليمات المنظمة.



