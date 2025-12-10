محافظ بني سويف يحيل واقعة وفاة طالب STEM للنيابة العامة بعد إثبات إهمال جسيم في التعامل مع حالة الطالب

عزل مديرة المدرسة من منصبها لثبوت الإهمال الجسيم وفقًا لتقارير مديريتي الصحة والتعليم

أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واقعة وفاة الطالب "أدهم" بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ببني سويف إلى النيابة العامة، بناءً على تقريري مديريتي التربية والتعليم والصحة، واللذين أثبتا وجود إهمال جسيم في التعامل مع حالة الطالب.

وأكد المحافظ، أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا بين محافظة بني سويف ووزارة التربية والتعليم بشأن الواقعة والإجراءات المتخذة تجاهها.

وتابع: "بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عزلت مديرة المدرسة من منصبها لثبوت الإهمال الجسيم وفقًا لتقارير مديريتي الصحة والتعليم، مع التأكيد على أن المدرسة تتبع الإدارة المركزية بالوزارة وليست تابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة".

وأضاف المحافظ، أنه وفقًا لتقرير مديرية الصحة، ثبت أن الطالب تعرّض لالتهاب رئوي، وأن سوء التعامل الإداري مع حالته أدى إلى حدوث مضاعفات.

كما أكد وكيلا الصحة والتعليم، أن الوضع داخل المدرسة آمن ومطمئن، وأن هناك متابعة مستمرة لضمان سلامة جميع الطلاب.

وسادت حالة من القلق والحزن والخوف بين أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ببني سويف، عقب وفاة الطالب أدهم بالصف الأول الثانوي؛ ما دفعهم لرفع شكوى جماعية إلى وزارتي التربية والتعليم والصحة، مطالبين بتدخل عاجل للتحقيق في الأوضاع الصحية داخل المدرسة وتعقيم السكن وإعادة تقييم المنظومة الطبية والإدارية.

وأكد الطلاب، أن زميلهم "أدهم" بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ببني سويف كان يعاني من تعب شديد، إلا أن المدرسة — وفقًا لروايتهم — رفضت منحه إذنًا للعودة لمنزله؛ بسبب وجود امتحانات عملية.

وأضاف الطلاب، أن الطبيبة المدرسية اكتفت بتشخيص حالته على أنها "دور برد"، ونصحته بتناول الدواء مع مشروب غازي، وهو ما أثار غضب زملائه الذين اعتبروا ذلك "استهتارًا بصحة الطلاب".

- حالة "قريبة من الموت الإكلينيكي"

وأكد زملاء الطالب المتوفي، أن إدارة المدرسة بادرت بالاتصال بأسرته بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، بعدما أصيب بالتهاب سحائي، لكن الطالب خرج من المدرسة في حالة "قريبة من الموت الإكلينيكي"، ولم يستطع الفريق الطبي بالمستشفى إنقاذه، وفقًا لشهادات زملائه.

وذكر الطلاب، أن عددًا من زملائهم تعرضوا مؤخرًا لوعكات صحية، ونقل 5 منهم إلى المستشفى قبل أن يعودوا لمنازلهم، مؤكدين أن السكن الداخلي يعاني من مشكلات جسيمة، أبرزها سوء التغذية ووجود حشرات في الطعام، فضلًا عن ضعف النظافة وعدم توفر رعاية صحية مناسبة.

- مطالب عاجلة

وأطلق الطلاب، استغاثة جماعية موجّهة إلى وزارتي التربية والتعليم والصحة حملت مطالب واضحة وحاسمة: إيفاد لجنة طبية عاجلة لفحص الطلاب وتعقيم المدرسة والسكن، وفتح تحقيق موسع في أسباب وفاة الطالب والمسؤولين عن الإهمال، ومراجعة الأداء الإداري والطبي وإبعاد غير المؤهلين، وتوفير طاقم طبي متخصص على مدار الساعة، وإلزام المدرسة ببروتوكولات صحية واضحة للتعامل مع الحالات المرضية، وإعادة تقييم منظومة السكن والتغذية بالكامل، مؤكدين أن ما حدث لأدهم "جرس إنذار لا يمكن تجاهله".

- الوالد يتحمل مسئولية العلاج

من جانبها، أوضحت أمل الهواري، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أن الطالب حضر إلى المدرسة يوم الأحد الماضي رغم مظهره المرضي، لكنه جاء بسبب وجود امتحان.

وتابعت: "في اليوم التالي، قامت إدارة المدرسة بالاتصال بوالده، الذي حضر ووقّع إقرارًا بتحمل مسئولية علاج ابنه، ليتم تسليم الطالب إليه".

وأكدت الهواري، أن التشخيص الطبي المبدئي للطالب يشير إلى إصابته بالتهاب رئوي فقط، نافية وجود دلائل على إصابته بالتهاب سحائي حسب ما يتداوله الطلاب، مشيرة إلى أنه جارٍ انتظار التقرير الطبي النهائي لتحديد الحالة بدقة.

- المديرية: المدرسة اتخذت الإجراءات الوقائية

وشددت مديرة المديرية، على أن المدرسة قامت باتخاذ الإجراءات الوقائية المتعارف عليها، بما في ذلك عزل الطالب حرصًا على سلامة باقي الطلاب، مؤكدة عدم وجود إهمال متعمد، وأن كل الطلاب "أبناؤنا ونحرص على سلامتهم".

وأضافت أن حالة الذعر الحالية بين الطلاب تعود إلى تأثرهم الشديد بوفاة أحد زملائهم مؤخرًا، ما جعلهم أكثر حساسية تجاه أي أزمة صحية داخل المدرسة، مؤكدة أن الوضع داخل المدرسة آمن ومطمئن وفق المتابعة المستمرة.