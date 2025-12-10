حضور لافت لكبار السن في لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بأسوان

حرص عدد كبير من كبار السن على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025؛ حيث بدا ظهورهم لافتًا أمام اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان.

وكانت لجنة المنصورية بحري بالدائرة الأولى ومقرها دراو في مدينة أسوان، قد شهدت وصول عدد من كبار السن للإدلاء بأصواتهم.

وفي دائرة أول أسوان، المخصص لها مقعد، يتنافس 16 مرشحًا بينهم 4 مرشحين حزبيين، بعد فوز علي أبا زيد «مستقبل وطن» بالمقعد الآخر، حيث لم تنظر محكمة النقض حتى الآن الطعن المقدم ضد فوزه.

والمرشحون الحزبيون هم: شرعي صالح (حزب حماة وطن)، ومدحت ركابي (الحزب المصري الديمقراطي)، وعبد الرحمن محمد عبد العال (حزب أبناء مصر)، ومحمود نبيل (حزب العدل)، ومن المرشحين المستقلين جلال أبو الحسن ومحمود نصري محمد.

وفي دائرة نصر النوبة، المخصص لها مقعد واحد، يتنافس 17 مرشحًا بينهم مرشحان حزبيان: رندا خالد (حزب العدل)، وعبد الصبور حسب الله (حزب الدستور)، و15 مرشحًا مستقلًا منهم محمد هلال وإسحاق شعبان.

وفي دائرة إدفو، المخصص لها مقعد واحد، يتنافس 20 مرشحًا بينهم 4 حزبيين: عبد الغفار الصيفي أحمد (حزب التجمع الوطني التقدمي)، ومحمد محمود إسماعيل (حزب العدل)، ومحمد عبد القادر (حزب المؤتمر)، وأحمد محمود صادق (حزب المحافظين)، و16 مستقلًا منهم محمد أبو الخير والشاذلي كامل علي.