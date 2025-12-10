محافظ البحيرة: لم ندخر جهدا في تهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتم اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 في أربع دوائر بمحافظة البحيرة، بعد غلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً، وعقب انتهاء تصويت جميع الناخبين المتواجدين داخل أسوار اللجان.

ومن جانبه، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة لم تدخر جهدًا في تهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية، من خلال تجهيز المقار وتقديم الخدمات اللوجستية بمحيط اللجان، بما يضمن بيئة آمنة وميسّرة لجميع الناخبين.

وشددت على الالتزام التام بالحيادية والنزاهة، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين؛ لضمان انضباط العملية الانتخابية وتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري.

وتُستأنف عملية التصويت غدًا في تمام التاسعة صباحًا بجميع اللجان الانتخابية.

ودعت محافظ البحيرة، جموع المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية والإقبال على صناديق الاقتراع؛ تأكيدًا لدورهم الوطني ومسئوليتهم في دعم مسيرة الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة.