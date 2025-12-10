الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء 85 ألف تأشيرة من فئات مختلفة منذ يناير 2025

أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزارة ألغت 85 ألف تأشيرة من فئات مختلفة منذ يناير 2025.



وجاء في المنشور: "منذ يناير، ألغت إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب 85.000 تأشيرة من جميع الفئات، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف عن عدد التأشيرات التي تم إلغاؤها العام الماضي".



ووفقا لمعلومات القناة، تم إلغاء ما يقارب 50% من التأشيرات لأولئك الذين ارتكبوا مخالفات. وأشارت إلى أنه تم إلغاء 8 آلاف تأشيرة للطلاب.

في يوم التنصيب في 20 يناير 2025، وعد دونالد ترامب في أول خطاب له بمنصبه كالرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بوقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية فورا وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين. كما أعلن حالة الطوارئ على المستوى الوطني فيما يتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.