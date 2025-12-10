 مقتل طالب وإصابة آخر في حادث طعن بمدرسة ثانوية بولاية نورث كارولاينا الأمريكية - بوابة الشروق
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 2:50 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

مقتل طالب وإصابة آخر في حادث طعن بمدرسة ثانوية بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 2:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 2:21 ص

قتل طالب وأصيب آخر في حادث طعن بمدرسة ثانوية في وسط ولاية نورث كارولاينا الأمريكية الثلاثاء، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال قائد شرطة مقاطعة فورسيث بوبي كيمبرو إن الضباط في مدرسة "نورث فورسيث" الثانوية بمدينة وينستون-سالم طلبوا تعزيزات بعد الساعة 1100 بقليل.

وقال كيمبرو في مؤتمر صحفي: "استجبنا لمشاجرة بين طالبين"، مضيفا أن "هناك حياة فقدت".

وفي رسالة إلكترونية إلى العائلات والموظفين، أكد مشرف مدارس مقاطعة وينستون-سالم/فورسيث، دون فيبس، أن طالبا توفي بينما أُصيب آخر.

ورفض كيمبرو تلقي أسئلة خلال المؤتمر الصحفي، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جاريا، ولم يتم الإعلان عن أي معلومات بشأن تهم محتملة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك