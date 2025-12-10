مقتل طالب وإصابة آخر في حادث طعن بمدرسة ثانوية بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل طالب وأصيب آخر في حادث طعن بمدرسة ثانوية في وسط ولاية نورث كارولاينا الأمريكية الثلاثاء، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال قائد شرطة مقاطعة فورسيث بوبي كيمبرو إن الضباط في مدرسة "نورث فورسيث" الثانوية بمدينة وينستون-سالم طلبوا تعزيزات بعد الساعة 1100 بقليل.

وقال كيمبرو في مؤتمر صحفي: "استجبنا لمشاجرة بين طالبين"، مضيفا أن "هناك حياة فقدت".

وفي رسالة إلكترونية إلى العائلات والموظفين، أكد مشرف مدارس مقاطعة وينستون-سالم/فورسيث، دون فيبس، أن طالبا توفي بينما أُصيب آخر.

ورفض كيمبرو تلقي أسئلة خلال المؤتمر الصحفي، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جاريا، ولم يتم الإعلان عن أي معلومات بشأن تهم محتملة.