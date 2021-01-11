يعتبر الشاي الأسود من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، بالإضافة إلى أنه أفضل الأشياء التي يجب استخدامها للعناية بالبشرة؛ وذلك لأنه مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتجديد الخلايا عند تطبيقها على البشرة.

ونشر موقع "ميد لايف" مجموعة من المعلومات حول فوائد الشاي الأسود للشعر والبشرة:

- يساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة

يمكن استخدام أكياس الشاي البارد لشد الجلد حول العين، حيث تضمن هذه الطريقة تلاشي الخطوط الدقيقة والتجاعيد بسهولة دون أي متاعب، حيث يمكن القيام بذلك كل صباح بعد الاستيقاظ من النوم.

- يقلل من الانتفاخ

يعاني بعض الناس من الوجوه المنتفخة في الصباح؛ لذلك يمكن أن تساعد أكياس الشاي المستعملة على تقليل الانتفاخ بسهولة تامة، وذلك عن طريق شد الجلد حول العينين، لأنه يحتوي على الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات وكمية صغيرة من الكافيين.

- يعطي الشعر بعض اللمعان

الشاي الأسود له القدرة على العمل كصبغة طبيعية للشعر، حيث يمكن أن يساعد استخدام الشاي الأسود البارد لشطف الشعر بعد الاستحمام في الحفاظ على مظهر الشعر أسود ولامع، ويمكن أيضًا إضافة القليل من مسحوق الحناء إلى الشاي الأسود عند الرغبة في زيادة تأثير اللون على الشعر.

- يقلل من العيوب

يحتوي الشاي الأسود على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من الجذور الحرة وطرد السموم؛ لذلك يمكن استخدام الشاي الأسود على البثور لأنه يساعد على تفتيح الندبات وتوحيد لون البشرة، لكن يجب ترك أكياس الشاي تبرد وعدم استخدام الشاي الأسود الدافئ أو الساخن على البشرة.