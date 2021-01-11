شيلي تفرض المزيد من إجراءات الإغلاق مع تزايد الإصابات بكورونا

شددت شيلي اليوم الاثنين إجراءات الاغلاق على مستوى البلاد في إطار جهود التصدي لجائحة كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين بالفيروس.



وصرح وزير الصحة انريكي باريس أن الحكومة زادت عدد الدوائر المحلية التي تخضع للحجر الصحي من 18 إلى 42، على أن تسري هذه الاجراءات اعتبارا من الخميس المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ومع تطبيق هذه الإجراءات، سوف يرتفع عدد السكان الذين يخضعون للحجر الصحي في البلاد من 5ر1 مليون إلى 9ر3 مليون نسمة. وكانت الحكومة قد أعلنت تطبيق إجراءات الاغلاق خلال عطلة نهاية الاسبوع بالنسبة لـ22 منطقة محلية.



ويبلغ تعداد السكان في شيلي 18 مليون نسمة.