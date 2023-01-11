مسؤول أمريكي: إذا ثبتت القرصنة بعطل الطيران ستعد عملا حربيا

قال مسؤول في القيادة السيبرانية الامريكية إنه لو ثبت أن العطل في نظام الطيران "هجوما سيبرانيا"، فإنه سيعد "عملا حربيا".

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لموقع "سكاي نيوز عربية" : "لا نستبق التحقيق، إنما لو كان الفعل قرصنة فإنه يًعد عملا حربيا".

من جانبه، أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأمريكية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة الأربعاء، مؤكدا إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على المستجدات.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر" "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".