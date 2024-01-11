تحرير 185 محضرا تموينيا متنوعا في الدقهلية

قال أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 185 محضرًا بالمخالفات، بـ11 مركزًا ومدينة وحي بنطاق المحافظة.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن "أجا والمنصورة، وجمصة، ونبروه والسنبلاوين، وميت غمر ومنية النصر، وتمي الأمديد، ومحلة دمنة وبلقاس، والمنزلة"، حيث تم المرور على 160 مخبزًا؛ للتأكد من انتظام العمل بالمخابز.