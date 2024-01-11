نجل الرئيس الأمريكي يحضر تصويت لجنة الرقابة بالنواب على اتهام بازدراء الكونجرس

حضر هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل غير معلن إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، لحضور اجتماع للجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي للتصويت بشأن اتهامه بازدراء الكونجرس، الأمر الذي أثار غضب الجمهوريين.

وفاجأ نجل الرئيس برفقة محاميه آبي لويل نواب الحزب الجمهوري اليوم الأربعاء، عندما دخل غرفة جلسة الاستماع.

وسلط المشهد الدرامي الضوء على أساليب هانتر بايدن الهجومية للرد على التحقيقات، التي يجريها مجلس النواب في ممارساته التجارية.

ومع جلوس نجل الرئيس في مقعد يخصص للعامة، تساءلت النائبة نانسي ميس من ولاية ساوث كارولينا "من الذي قدم رشوى لهانتر بايدن ليكون هناك اليوم؟"

ووصفت ميس ظهور بايدن بأنه "مثال لامتيار البيض" وشككت في رجولته لرفض الإدلاء بالشهادة أمام اللجنة خلف أبواب مغلقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميس قولها "أعتقد أنه ينبغي اعتقال هانتر بايدن هنا الآن ونقله مباشرة إلى السجن".

ودعا الديمقراطيون وبعض الجمهوريين إلى الهدوء مع محاولة رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر لاستعادة السيطرة على الجلسة.

وخلال اجتماع للجنة الرقابة حضره هانتر، اتهم رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر نجل الرئيس الأميركي بـ"تحدي مذكرتي استدعاء قانونيتين بشكل صارخ".

وقال كومر إن "رفض هانتر بايدن المتعمد للامتثال لأوامر الاستدعاء الصادرة عن اللجنة هو عمل إجرامي ويشكل ازدراء للكونجرس، ويستدعي الإحالة إلى مكتب المدعي العام لمحاكمته على النحو المنصوص عليه في القانون".

وفي تقرير صدر يوم الإثنين، انتقد الجمهوريون هانتر بايدن بسبب "التحدي الصارخ" لأوامر الاستدعاء الصادرة عن لجنتي الرقابة والقضاء، والتي تم إصدارها كجزء من التحقيق المستمر الذي يجريه الحزب الجمهوري في مجلس النواب لعزل الرئيس وطلب الحصول على شهادة خلف أبواب مغلقة من ابنه.

وزعم الجمهوريون، في التقرير أن شهادة هانتر بايدن هي "عنصر حاسم" في تحقيقاتهم، التي تتمحور حول مزاعمهم بأن الرئيس استفاد من المعاملات التجارية الخارجية لأفراد عائلته عندما كان نائبا للرئيس.

ودعا النائب الجمهوري أندي بيجز من ولاية اريزونا إلى التحلي بـ"اللياقة والكياسة"، وقال إن النواب في الغرقة يجب ألا يتصرفوا "كمجموعة من الحمقى".