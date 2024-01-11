الولايات المتحدة تدعو إيران إلى الإفراج الفوري عن الناقلة المختطفة بخليج عمان

دعت الولايات المتحدة، إيران إلى الإفراج الفوري عن ناقلة نفط احتجزتها البحرية الإيرانية في خليج عمان بأمر من القضاء.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل في واشنطن اليوم الخميس، إنه "يجب على الحكومة الإيرانية الإفراج الفوري عن الناقلة وطاقهما."

وأضاف أن "هذا الاحتجاز غير القانوني لسفينة تجارية هو تماما أحدث سلوك من جانب إيران - أو بتمكين من إيران - يهدف إلى تعطيل التجارة الدولية".

وقال إن "الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها أو تساعد عليها إيران مثل هذا العمل تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي ويجب أن تتوقف".

وقال المتحدث: "نحن في الولايات المتحدة سنواصل العمل لردع ومواجهة النطاق الكامل لسلوكيات إيران المثيرة للقلق والمزعزعة للاستقرار".

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن البحرية الإيرانية احتجزت اليوم الخميس ناقلة في خليج عمان بأمر من القضاء، حيث اتهمت إيران السفينة بسرقة نفط إيراني، وأجبرتها على تغيير مسارها إلى ميناء إيراني.

وكانت الناقلة سانت نيكولاس محور نزاع بين طهران وواشنطن العام الماضي، وكانت الولايات المتحدة في إبريل الماضي قد احتجزت السفينة، التي كانت مسجلة في السابق تحت اسم سويس راجان.