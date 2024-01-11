القبض على 3 متهمين جدد بواقعة ضبط شبكة لبث القنوات المشفرة بالغربية

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ألقت مباحث المصنفات القبض على 3 متهمين جدد في قضية ضبط شبكة لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بالغربية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات واقعة ضبط مالك شبكة لبث القنوات المشفرة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وبحوزته "مكونات الشبكة" الأجهزة والمعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية، و2 محطة بث لاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة، هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة.

وباستكمال الفحص أمكن ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة - مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، لمشاركته المتهم المذكور باستخدام الأجهزة والمعدات فى بث بعض القنوات المشفرة وغير المشفرة بالمخالفة للقانون.

وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه فنياً تبين قيامه بإدارة صفحة على موقع "فيس بوك" للوساطه فى بيع "الأجهزة المكونة للشبكات المشار إليها.

كما أقر بتحصله على مستلزمات إنشاء الشبكات من "مالك محلين وشبكة بث تليفزيونى لاسلكية"، وشقيقه "شريك ومدير أحد المحلين سالفى الذكر" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية .

استهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين الآخرين وتم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (4 أجهزة بث لاسلكى بعيد المدى تستخدم فى إنشاء الشبكات "معدة للبيع"، 23 جهاز "ريسيفر" مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "معدة للبيع" - وحدة معالجة مركزية محمل عليها برمجيات القرصنة، 2 هاتف محمول "محمل عليهما آثار ودلائل على ممارسة نشاطهما غير المشروع"، محطة بث تليفزيونى كاملة فى حالة تشغيل تتكون من 33 جهاز وأداة تعمل على استقبال القنوات الفضائية وفك شفرتها وإعادة تشفيرها وبثها عبر أجهزة بث لاسلكى بعيدة المدى) .

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.