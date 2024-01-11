انطلاق نموذج شباب حزب التجمع «بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة»

انطلقت فعاليات نموذج "بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة"، التي أعلن عنها اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، اليوم الخميس، بمحافظة الجيزة داخل مؤسسة خالد محي الدين الثقافية ومقر الحزب بالبدرشين.

وشارك عدد من الشباب والفتيات في نموذج المحليات، وأجروا مناقشة حول دور المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، حسب مواقع عضو المجلس المحلي الثلاثة، فمثل البعض دورة كعضو مجلس محلي قرية وآخرين عضو مجلس محلي مركز وشاب عضو مجلس محلي المحافظة.

وعبر الشباب عن المشكلات التي تواجه القرى والمراكز والمحافظة التي ينتموا لها ورؤيتهم لحل هذه المشكلات وكيفية محاسبة المسئول عبر الأدوات الرقابية التي أكد عليها الدستور وهي "السؤال وطلب الأحاطة والاستجواب" الذي قد يستتبعه سحب الثقة.

وكان اتحاد الشباب التقدمي لحزب التجمع طالب بإجراء الانتخابات المحلية خلال عام وأطلق نموذج محاكاة بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة وأعلن الاتحاد انطلاق المرحلة الأولى للنموذج في عدد من المحافظات وهي "الجيزة والقاهرة وبورسعيد والدقهلية وقنا والفيوم".

وشارك في نموذج المحليات علاء عصام أمين شباب حزب التجمع ومقرر مساعد المحليات بالحوار الوطني، ومحمد صلاح منسي عضو مجلس أمناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين، وشعبان الجيوشي القيادي بحزب التجمع بالبدرشين، والمخرج محمد نوير عضو مجلس أمناء المؤسسة.