مدن روسية تكافح انقطاع التدفئة وسط انخفاض درجات الحرارة دون الصفر

أفادت تقارير إعلامية روسية بأن عشرات الآلاف من الأشخاص في روسيا تضرروا جراء نقص التدفئة والمياه أو الكهرباء، بعدما تسبب الصقيع وخروج الأنابيب من الخدمة في انقطاع التدفئة في العديد من المدن وسط درجات حرارة تقل عن الصفر.

وأفادت بوابة "سيبيريان إكسبريس" الإخبارية المحلية بأن أنبوب تدفئة في حي رئيسي في مدينة نوفوسيبريسك السيبيرية انفجر اليوم الخميس.

وتوقفت إمدادات المياه الساخنة والتدفئة في أكثر من 100 منزل و 12 مبنى آخر، بينما تدفقت المياه الساخنة من أنبوب التدفئة بالحي في طريق رئيسي في ظل حرارة بلغت 15 درجة مئوية تحت الصفر.

وأظهر استطلاع لموقع "روستيبلو دون آر يو" الإلكتروني أن التدفئة انقطعت عن 3000 شخص في مدينة فلاديفوستوك الساحلية المطلة على المحيط الهادئ أمس الأربعاء.

وفي مدينة ناخودكا القريبة، انقطعت التدفئة عن 6000 شخص، كما وردت تقارير أيضا عن انقطاع التدفئة في مدن إيكاترينبرج وفولجوجراد وساراتوف وبينزا في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت السلطات في سان بطرسبرج أن الكسر في أنبوب التدفئة بأحد الأحياء يتعين إصلاحه صباح اليوم.

وفي بودولسك، الواقعة قرب موسكو تعطلت محطة تدفئة مرتبطة بمصنع ذخيرة تزود ما يربو على 170 برجا سكنيا في الرابع من يناير.

وأفادت المحكمة الواقعة بالمدينة بأنه تم القبض على رومان ريازانتسيف نائب رئيس المدينة أمس الأربعاء، وتضرر حوالي 20 ألف شخص.

وتدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه المرة وطلب إعادة إمدادات التدفئة سريعا وأمم مصنع الذخيرة، وتواجه مدن أخرى في منطقة موسكو مشكلات تدفئة أيضا.