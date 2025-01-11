تحقيقات بوينج 737 في كوريا الجنوبية: الصندوقان الأسودان توقفا عن التسجيل قبل الكارثة بـ4 دقائق

قالت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن الصندوقين الأسودين للطائرة بوينج التي تحطمت في كوريا الجنوبية الشهر الماضي توقفا عن التسجيل قبل حوالي أربع دقائق من الحادث، مما قد يعقد التحقيقات في سبب الكارثة التي أسفرت عن مقتل 179 شخصا.

وبعد تحليل الأجهزة، خلص مجلس السلامة الوطني الأمريكي إلى أن كلا من مسجل بيانات الرحلة ومسجل أصوات قمرة القيادة توقفا عن العمل قبل حوالي أربع دقائق من الحادث، حسبما قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية.

كانت الطائرة بوينج 737-800 التي تشغلها شركة جيجو إير قد انحرفت عن المدرج في مدينة موآن الكورية الجنوبية في 29 ديسمبر بعد عطل فني فى جهاز عجلات الهبوط، مما أدى إلى اصطدامها بهيكل خرساني واشتعال النيران فيها، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها باستثناء شخصين من بين 181 شخصا كانوا على متنها.