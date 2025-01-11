العثور على جثمان طافية في بحر شها بالدقهلية

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تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمان شخص غرق في بحر شها بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة عن وجود جثمان طافية ببحر شها.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوة من الإنقاذ النهري ومباحث مركز المنصورة إلى مكان الحادث.

تم انتشال الجثمان، الذي تبين أنه يعود لشخص يُدعى (إبراهيم محمد الغزالي محمود إبراهيم)، يبلغ من العمر 54 عامًا، ويقيم في قرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.