أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، توقف عدد من مركبات الإطفاء والإنقاذ عن العمل في عدة محافظات، منها غزة والوسطى وخان يونس، بسبب نقص المعدات وقطع الغيار الضرورية لإصلاحها وتشغيله.

وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي اليوم، إن التوقف جاء بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير معظم مخزون الدفاع المدني من المعدات الخاصة بالدفاع المدني والأنظمة المساعدة له في الجيب الساحلي.

وأوضح الدفاع المدني، أن ذلك أدى إلى "تعذر صيانة المركبات المتوقفة أو حتى تلك التي تتعطل في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن أكثر من نصف المركبات العاملة في القطاع متوقفة أيضا بسبب نقص الوقود، مما يزيد من صعوبة المهام اليومية.

وحذر الدفاع المدني من أن استمرار الوضع الحالي "سيزيد من تعقيد الأزمة ويقلل من قدرة الطواقم على الاستجابة لنداءات المواطنين في ظل تزايد الحاجة إلى عمليات إنقاذ".

وطالب كل الجهات الإنسانية الدولية والإقليمية والعربية بالتدخل العاجل لإدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة لقطاع غزة.

وتواصل إسرائيل شن حربها واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.