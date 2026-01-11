محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لمناقشة عدة مبادرات

استقبل اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، هاني باسم رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري، لبحث ومناقشة عدد من المبادرات التمويلية التي يقدمها البنك لمواطني الإسماعيلية وخاصة المزارعين، بحضور الدكتور علاء حلاوة وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، نصر شومان رئيس قطاع مدن القناة بالبنك الزراعي المصري، والمهندس شريف العربي مدير عام الشئون الزراعية المساعد بمديرية الزراعة.

شهد اللقاء مناقشة مبادرة البنك الزراعي المصري لتمويل مشروعات تربية الماشية، بالتعاون مع مديريتي الزراعة والطب البيطري بالإسماعيلية، بهدف دعم شباب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم، والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين وبجودة متميزة.

ووجه محافظ الإسماعيلية بعقد بروتوكول بين البنك الزراعي المصري لتمويل مشروعات الشباب بفائدة مخفضة من جانب ومديرية الزراعة لتوفير رؤوس الماشية والأعلاف وفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة ومديرية الطب البيطري للكشف على رؤوس الماشية ومتابعة شباب الخريجين أثناء تربية الماشية وعمليات الذبيح بالمجازر الآلية من جانب آخر، على أن يشمل التمويل خريجي كلية الزراعة والمدارس الفنية الزراعية و الجادين من شباب المحافظة.

وشهد اللقاء عرض ومناقشة مبادرة البنك الزراعي المصري لإحلال وتجديد السيارات القديمة الربع نقل والميكروباص حفاظًا على أرواح المواطنين و توفير وسائل نقل حضارية لهم، بجانب مناقشة مقترح اشتراك البنك الزراعي المصري فى إحلال واستبدال ميكروباصات مرفق النقل الداخلي بالمحافظة.

ووجه المحافظ بدراسة المبادرة مع كافة الجهات المعنية وإدارة مرور الإسماعيلية، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لخروج المبادرة بالشكل الأمثل، و القضاء على ظاهرة استخدام السيارات الربع نقل لتوصيل المواطنين مما يتسبب في كثير من الحوادث و تهديد حياة المواطنين.

وأشاد جلال بمبادرات البنك الزراعي المصري في تمويل مشروعات تربية الماشية، مما يعود بالنفع على شباب الخريجين، وعلى جميع مواطني المحافظة من خلال توفير لحوم بلدي متميزة وبأسعار مخفضة مبادرة تمويل إحلال وتجديد السيارات القديمة، للحفاظ على أرواح المواطنين، بجانب توفير وسائل نقل حضارية تليق بأبناء المحافظة التى تتميز برقيها وتحضرها.