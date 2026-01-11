استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي جنوب الضفة الغربية

استشهد مواطن فلسطيني، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية، مساء يوم أمس السبت، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية .

وأفادت وزارة الصحة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بـ "استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في مدينة الخليل ليلة أمس، واحتجاز جثمانه".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت النار، مساء أمس، صوب مركبة في منطقة "خلة حاضور" شرق الخليل، ما أدى لإصابة مواطن حيث اعتقلته دون أن تسمح لمركبات الإسعاف والمواطنين من الوصول إليه".