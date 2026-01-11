انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخب مصر لكرة الصالات

ينطلق اليوم المعسكر المفتوح لمنتخب مصر لكرة الصالات، ضمن برنامج الإعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2026.

وأسفرت قرعة التصفيات عن مواجهة منتخب مصر للفائز من لقاء السنغال وكاب فيردي، حيث تُقام مباراة الذهاب خارج مصر يوم 3 فبراير، والإياب بالقاهرة يوم 8 فبراير.

ويقام المعسكر خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير لتجربة الوجوه الجديدة، قبل الدخول في معسكرين مغلقين من 17 إلى 22 و24 إلى 30 يناير، على أن تغادر البعثة يوم 31 يناير استعدادًا لمباراة الذهاب.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعتمد تعيين نادر رشاد مديرًا فنيًا لمنتخب الصالات، ويعاونه المعتز بالله سامي مدربًا عامًا، وأيمن عبد الرحمن مدربًا لحراس المرمى.