تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري الممتاز، فيحل سيراميكا كليوباترا ضيفا علي غزل المحلة ، وفي الخامسة يصطدم الانتاج الحربي مع مصر للمقاصة، وتختتم مباريات اليوم في السابعة والنصف ، بمواجهة من العيار الثقيل حيث يستضيف الاتحاد السكندري الاسماعيلي باستاد برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة.

وفي الدوري، يسعي المحلة مواصلة صحوته بعد فوزه في اخر مباراتين علي الزمالك ودجلة ، وتقدم للمركز التاسع برصيد 14 نقطة ، ويبحث عن الفوز الثالث علي التوالي.

في الوقت الذي يأمل سيراميكا العودة من المحلة بنقاط المباراة ، املا في الزحف نحو المربع الذهبي ، ويحتل الفريق الصاعد حديثا المركز الثامن برصيد 16 نقطة .

وفي الجبل الاخضر، يسعي المقاصة استعادة انتصاراته التي توقف في الجولات الثلاث الماضية ، بعد خسارتين من الزمالك والاتحاد السكندري وتعادل في الجولة الماضية امام سيراميكا ، ويحتل حاليا المركز العاشر برصيد 14 نقطة، اما الانتاج فيأمل في مواصلة عروضه والخروج من منطقة الهبوط ، بعدما جمع 4 نقاط في اخر مباراتين بالفوز علي الجونة والتعادل مع اسوان ، وتقدم الفريق للمركز السادس عشر برصيد 9 نقاط .

وفي برج العرب، يسعي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، استعادة انتصاراته، بعدما خسر امام الزمالك في الجولة الماضية، املا في التقدم خطوة نحو المراكز المتقدمة، خاصة وان الفريق يحتل المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

في المقابل يسعي الاسماعيلي العودة بالنقاط الثلاث للخروج من شبح الهبوط الذي يهدده بقوة ، بعدما تراجع للمركز قبل الاخير في جدول الدوري برصيد 8 نقاط، ولم يحقق الفريق اي فوز منذ اخر انتصار علي اسوان 2/0 في الجولة الخامسة .