نائب وزير الدفاع السعودي يبحث المستجدات اليمنية مع مبعوثي أمريكا والأمم المتحدة

استقبل نائب وزير الدفاع في الرياض الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينج في لقاء مشترك.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وعبر نائب وزير الدفاع السعودي عن تقدير حكومة المملكة لموقف المجتمع الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية في رفض المساس بأمن المملكة والوقوف بوجه الممارسات العدائية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهداف المدن والمدنيين، ومواصلتها الاعتداءات على محافظة مارب وباقي المحافظات اليمنية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والوفد المرافق للضيفين.