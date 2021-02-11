 الاتحاد الإماراتية: اعتداءات ميلشيا الحوثي جريمة حرب وإرهاب صريح - بوابة الشروق
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الاتحاد الإماراتية: اعتداءات ميلشيا الحوثي جريمة حرب وإرهاب صريح

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
أ ش أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 9:46 ص | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 9:46 ص

تناولت صحيفة الاتحاد الإماراتية ، اليوم الخميس ، جريمة الحرب والإرهاب الصريح التي تمارسها ميليشيا الحوثي و تهدد أمن وسلامة المدنيين ، من اعتداء على مطار أبها السعودي.

وأوضحت تحت عنوان "جريمة حرب" أن ما تفعله ميلشيا الحوثي ليس مجرد فعل إجرامي لزمرة ميليشيات شعارها الجبن والغدر، وإنما هو جريمة حرب واضحة بالأدلة القاطعة، وأن الميليشيات الانقلابية لا تريد أي سلام، والتصعيد اليومي بـالمسيرات المفخخة، والقصف الصاروخي ضد المدنيين خارج وداخل اليمن، دليل واضح على رفضها وعرقلتها جهود السلام وسعيها لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الصحيفة إدانة واستنكار الإمارات الشديد للاعتداء الإرهابي الخطير وتضامنها الكامل ووقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها انطلاقاً من أن أمن البلدين كل لا يتجزأ.

وقالت إنه حان الوقت لتكاتف عالمي يعاقب "الحوثيين" على أفعالهم، ويوقف تهديداتهم السافرة، ويفرض الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية لاسيما القرار 2216.


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