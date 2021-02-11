 بيان بريطاني ألماني فرنسي يدين الهجوم الحوثي على مطار أبها في السعودية - بوابة الشروق
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بيان بريطاني ألماني فرنسي يدين الهجوم الحوثي على مطار أبها في السعودية

الحوثيين - ارشيفية
الحوثيين - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 10:10 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 10:10 م
أصدرت كلًا من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بيانًا يدين هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها في المملكة العربية السعودية، أعادت فيه الدول الثلاث التزامها الراسخ بأمن وسلامة الأراضي السعودية.

ونوهت الدول الثلاث إلى أن استمرار الهجمات التي تستهدف مناطق مدنية في السعودية توضح خطورة التهديد الذي يشكله انتشار الطائرات المسيرة على استقرار المنطقة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وتمكنت قوات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في مطار أبها جنوبي البلاد بعد تعرضه لهجوم حوثي.

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