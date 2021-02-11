دانة غاز تتكبد خسائر 376 مليون دولار في 2020

أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الخميس، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، والتي أظهرت أنها تكبدت صافي خسائر قدره 376 مليون دولار (4. 1 مليار درهم إماراتي).

وذكرت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها حققت العام الماضي صافي أرباح بـ36 مليون دولار (131 مليون درهم إماراتي) مقارنة بـ 88 مليون دولار (322 مليون درهم إماراتي) في 2019، وذلك قبل احتساب مخصصات غير نقدية لمرة واحدة ومصادر الدخل الأخرى. وبعد احتساب هذه البنود، فإن الشركة تسجل صافي خسائر قدره 376 مليون دولار (4. 1 مليار درهم إماراتي) مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 157 مليون دولار (575 مليون درهم إماراتي) في عام 2019.

وترتبط معظم المخصصات التي بلغ إجمالي قيمتها 412 مليون دولار (51. 1 مليار درهم) ببيع الأصول البرية للشركة في مصر.

وقد ساهمت العمليات التشغيلية المستمرة للشركة بإقليم كردستان العراق بإضافة 32 مليون دولار إلى صافي الأرباح السنوي؛ مما يعكس ربحية أعمال الشركة من أنشطتها الرئيسية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وبلغت إيرادات الشركة 349 مليون دولار خلال 2020 ( 27. 1 مليار درهم إماراتي) مقارنة بـ459 مليون دولار (68. 1 مليار درهم إماراتي) خلال عام 2019، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع أسعار البيع المحقّقة خلال هذه الفترة وانخفاض الإنتاج في مصر.

وكانت دانة غاز أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن توقيع اتفاقية ملزمة مع شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، وذلك لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر، مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار أمريكي شاملاً لدفعات مستقبلية مشروطة. ومن المقرر إتمام هذه الصفقة في النصف الأول 2021.