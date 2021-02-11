قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحافظ الأخضر هو المبلغ المالي الذي سيحصل عليه كل مالك سيارة متهالكة يرغب في استبدالها بأخرى تعمل بالوقود المزدوج «الغاز والبنزين».

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم تخريد السيارات المتهالكة نظرًا لأنها لا تصلح لأي شيء، ذاكرًا أنه في مقابل ذلك يحصل المالك على مبلغ مالي يخصم من قيمة السيارة الجديدة.

وذكر متحدث الحكومة، أن «الحافز الأخضر» يعد حافز كبير، إضافة إلى عدد آخر من المحفزات، أولها دفع المبلغ المتبقى من قيمة السيارة الجديدة على أقساط.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي؛ حيث تمت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.