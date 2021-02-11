قوات التحالف: تدمير طائرة مسيرة جديدة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب المملكة

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض مسيرة مفخخة جديدة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأضاف التحالف أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفا أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

وتابع: "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين".