 تونس: 51 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 7429 ألف حالة - بوابة الشروق
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تونس: 51 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 7429 ألف حالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 فبراير 2021 - 10:11 م | آخر تحديث: الخميس 11 فبراير 2021 - 10:11 م

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 51 حالة وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و429 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 828 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 220 ألفًا و478 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 449 حالة من الإصابة بكورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و614 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 354 حالة، إلى جانب 146 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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