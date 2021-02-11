تايلاند تسجل 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الخميس، تسجيل 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الاصابة بالفيروس في البلاد إلى 24 ألفا و104 حالات منذ بداية ظهور الوباء قبل عام.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" الإخبارية عن السلطات الصحية التايلاندية القول، إن الحالات الجديدة تتضمن 185 حالة إصابة محلية و16 حالة لوافدين من الخارج.

في الوقت نفسه، لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالاصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، لتستقر حصيلة الوفيات في البلاد عند 80 حالة.

وكان استطلاع للرأي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية مؤخرا، خلص إلى أن أغلبية المواطنين راضون عن تعامل الحكومة مع الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، ولكن نحو ربع المواطنين لن يسعوا للحصول على التطعيم ضد الفيروس.

وأجرى الاستطلاع هاتفيا، وشمل 1315 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 15 عاما وأكثر، وينتمون لمستويات اجتماعية مختلفة، خلال الفترة من الاول حتى الثالث من فبراير الجاري.