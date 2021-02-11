وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أبرز المستجدات وفي مقدمتها الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، مؤكدين ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.

ومن جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي إدانة ذلك الاعتداء، مشددًا على وقوف بلاده مع السعودية ضد هذه الأعمال العدوانية والتزامها بتعزيز دفاع المملكة.