نقيب المحامين يصدر قرارا بتشكيل لجنة استلام المبنى الجديد

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا اليوم الخميس، بتشكيل لجنة استلام وتجهيز المبنى الجديد لنقابة المحامين، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وأكد أنه تقرر تشكيل لجنة لاستلام المبنى الجديد للنقابة العامة، من كل من: "محب المكاوي، وكيل مجلس النقابة، وحسين الجمال أمين عام النقابة، وعبد المجيد هارون أمين صندوق النقابة، وصلاح سليمان عضو المجلس، ومحمد نجيب عضو المجلس، وثروت محمد السعيد مدير المشروعات، ومحمد مصطفى كمال المدير المالي، وممثل مكتب الدكتور أيمن عاشور استشاري النقابة

وذلك من شركة الإنتاج الحربي بناءً على خطابها بإنهاء الأعمال طبقا للمقايسة.

كما قرر أنه يتم في الاستلام التحقق من توافر كافة الشروط والمواصفات المتفق عليها، كما تضطلع اللجنة فيما عدا العضو الثامن - باتخاذ اللازم لتجهيز المبنى بما يوافق الأهداف المتفق على تحقيقها.