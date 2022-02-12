الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة محيط واحد بفرنسا

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن، بعد زيارته إلى مدينة بريست الفرنسية، والمشاركة في قمة "محيط واحد".
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.