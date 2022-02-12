 الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة محيط واحد بفرنسا - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة محيط واحد بفرنسا

السيسي
السيسي
مصطفى المنشاوي
نشر في: الجمعة 11 فبراير 2022 - 11:56 م | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 12:26 ص

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن، بعد زيارته إلى مدينة بريست الفرنسية، والمشاركة في قمة "محيط واحد".

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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