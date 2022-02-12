الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة محيط واحد بفرنسا

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أرض الوطن، بعد زيارته إلى مدينة بريست الفرنسية، والمشاركة في قمة "محيط واحد".

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.