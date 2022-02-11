قافلة عسكرية أمريكية ضخمة تنتقل من ألمانيا إلى سلوفاكيا عبر جمهورية التشيك الأسبوع المقبل

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أعلنت وزارة الدفاع التشيكية اليوم الجمعة أن نحو 700 مركبة عسكرية أمريكية ستنتقل عبر جمهورية التشيك بدءا من الأسبوع المقبل.

وتضم القافلة التي ستنتقل من ألمانيا إلى سلوفاكيا عن طريق جمهورية التشيك ، 1500 جندي أمريكي كجزء من مناورات "سابر سترايك 2022" العسكرية.

ولتفادي تعطيل حركة المرور إلى أقصى درجة ، ستتم عملية الانتشار المؤقتة بشكل رئيسي أثناء الليل. وأضافت الوزارة، أن الشرطة العسكرية التشيكية سترافق الوحدات الأمريكية أثناء انتقالها خلال الفترة من 16 إلى 26 فبراير الجاري.

وأوضحت الوزارة أن القافلة ستعود أدراجها في النصف الثاني من شهر مارس المقبل عبر الطريق المقابل.