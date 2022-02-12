الأردن: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من سوريا

تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مجريات العمليات النوعية التي جرت على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأكد اللواء الركن الحنيطي، في بيان اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، استخدام جميع الإمكانات المتوفرة لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بهدف الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه.

يشار إلى أن كمية المخدرات التي تم ضبطها اليوم على واجهة حدود المنطقة العسكرية الشرقية والتي باءت بالفشل في أن تمر بلغت 9343000 حبة كبتاجون و38900 حبة ترامادول و7096 كف حشيش.