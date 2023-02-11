الأهلي يرفض محاولات استبعاده من دوري الأبطال بالموسم المقبل

رفضت إدارة النادي الأهلي المحاولات المبدئية من الاتحاد المصري لكرة القدم بإقناعه باستبعاده من المشاركة في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة بمحاولات مبدئية وجس نبض لمسئولي النادي الأهلي بشأن إمكانية استبعاد الفريق من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، في ظل تأكد انضمام الأحمر لبطولة دوري السوبر الإفريقي، وذلك من أجل تخفيف ازدحام جدول مباريات المسابقات المحلية.

وأكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه سيكون من المستحيل وضع جدول زمني منضبط لمباريات الدوري وكأس مصر بالموسم المقبل، حال مشاركة الأهلي في بطولتين إفريقيتين، مُطالبًا إدارة الاتحاد بإقناع الأهلي بالمشاركة في بطولة واحدة.

من جهتهم، يصر مسئولو الأهلي على التمسك بحقوقهم بالمشاركة في دوري السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا سويًا، وهو ما يتيحه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خصوصًا وأن بطولة دوري الأبطال تظل هي المؤهلة لكأس العالم للأندية.

ورفض الأهلي فكرة الاستغناء عن المشاركة في دوري الأبطال بالموسم القادم، باعتبار أنها ستظل أعرق البطولات الإفريقية وأهمها، وكذلك رفض فكرة عدم المشاركة في دوري السوبر الإفريقي، نظرًا لجوائزها المالية المرتفعة، التي ستحسن بشكل كبير من مداخيل النادي، فضلًا عن إتمام إجراءات المشاركة في البطولة مع الكاف، خلال الأسابيع الماضية.

ورغم الرفض القاطع من إدارة النادي الأهلي للمحاولات الأولية من اتحاد الكرة، إلا أن مسئولي الجبلاية سيرسلون خطابًا رسميًا لمجلس محمود الخطيب في الأسابيع المقبلة، يطلبون من خلاله تحديد أي البطولتين الإفريقيتين التي سيشارك بها فريقه، للحفاظ على جدول مواعيد مباريات الدوري وكأس مصر، خصوصًا وأنه حال انسحاب الأحمر من دوري الأبطال، سيبلغ عدد الفرق المصرية المشاركة في المسابقات الإفريقية الموسم المقبل 5 فرق، حيث سينضم فريقين أخرين لدوري الأبطال ومثلهما في كأس الكونفدرالية، بالإضافة لرجال مارسيل كولر في دوري السوبر.