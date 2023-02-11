قائد القوات البرية الصومالية: مقتل 117 إرهابيا في عملية عسكرية بولاية جلمدج

أعلن قائد القوات البرية الصومالية اللواء محمد تهليل بيحي، اليوم السبت، مقتل 117 عنصرا من ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية بولاية جلمدج.



وأوضح اللواء بيحي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أن العملية العسكرية استمرت 8 ساعات برا وجوا، وجرت بالتعاون بين الجيش الصومالي وقوات الدواريش لولاية جلمدج والشركاء الدوليين في منطقة "دونيالي"، وأسفرت عن تحرير منطقة "دونيالي" التي تعد قاعدة للمليشيات الإرهابية والواقعة بين مدينتي بعادوين وعمارا في محافظة مدج بعد غارات جوية مكثفة ومواجهات، مشيرا إلى تعقب قوات الجيش لعناصر المليشيات التي فرت أثناء تنفيذ العملية.



في السياق ذاته، تصدت قوات الجيش الصومالي وقوات الدراويش لولاية جوبالاند، اليوم، لهجوم إرهابي شنته عناصر ميليشيات الخوارج في منطقة "أفمدو" بمحافظة جوبا السفلى.



وقال قائد الفرقة الـ 43 للجيش الصومالي اللواء علي محمد محمود إن القوات تصدت لهجوم إرهابي عبر سيارتين مفخختين، مشيرا إلى تكبد المليشيات لخسائر فادحة.



وأحبط الجيش الصومالي هجوما إرهابيا شنته مليشيات الخوارج على منطقتي "سبيب، وعانولي" بمحافظة شبيلى السفلى عبر سيارتين مفخختين.