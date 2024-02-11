 زيلينسكي يعلن تعيين دفعة جديدة من كبار القادة لتوسيع عملية الإصلاح العسكري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يعلن تعيين دفعة جديدة من كبار القادة لتوسيع عملية الإصلاح العسكري

كييف-د ب أ
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 1:54 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 1:54 م

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعيين دفعة جديدة من كبار القادة، بغرض توسيع عملية الإصلاح العسكري التي بدأها الأسبوع الماضي، في محاولة لتجديد زخم الحرب التي ستدخل عامها الثالث قريبا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأنه قد تم اليوم الاحد، تعيين الليفتنانت جنرال أولكسند بافليوك، الذي كان مسؤولا عن التصدي للهجوم الروسي على مدينة كييف خلال الأشهر الأولى من الغزو الشامل الذي شنه الكرملين، قائدا للقوات البرية الأوكرانية.

ويحل بافليوك محل أولكسندر سيرسكي، الذي تم تعيينه مؤخرا قائدا عاما للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكان زيلينسكي قد قام أمس السبت بتعيين مجموعة من النواب الجدد لقادة الجيش والأركان العامة الذين تم تعيينهم مؤخرا. وسيقوم أحدهم، وهو الكولونيل فاديم سوخاريفسكي، بالاشراف على أنظمة القتال الذاتية والطائرات بدون طيار، وهو القطاع الذي وصفه زيلينسكي وقائده الجديد بأنه يمثل أولوية رئيسية.


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