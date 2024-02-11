النني عن سداسية وست هام: مباراة للتاريخ

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علق محمد النني نجم خط وسط منتخب مصر، على الفوز الكاسح الذي حققه فريقه أرسنال على حساب مضيفه وست هام بسداسية دون رد.

وفاز أرسنال بنتيجة 6-0 في الجولة الـ 24 من البريميرليج، ليواصل المدفعجية المنافسة على صدارة الترتيب.

وشارك النني بديلاً في الفوز على وست هام حيث علق النجم المصري عبر حسابه على "إكس" قائلا: "مباراة للتاريخ يا أرسنال".

ويعد هذا الانتصار هو الأكبر لأرسنال خارج ملعبه بالبريميرليج، كما أنها الخسارة الأكبر لوست هام على ملعبه ووسط جماهيره.

وكاد النني أن يزيد الغلة التهديفية بعدما سدد مرتين باتجاه مرمى وست هام، حيث تصدى الحارس للأولى، بينما مرت الثانية أعلى العارضة.