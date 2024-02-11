الهند: اعتقال 3 أشخاص لصلتهم بانفجار في مصنع للألعاب النارية

قالت الشرطة الهندية إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص لصلتهم بالانفجار والحريق اللذين وقعا في مصنع للألعاب النارية في بلدة هاردا في ولاية ماديا براديش، وأسفرا عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقال قائد الشرطة ابهيناف شوكسيي إنه بهذا يرتفع عدد المعتقلين إلى ستة، من بينهم اثنان من مالكي المصنع.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية عن شوكسي قوله إن الشرطة اعتقلت شخصين أمس السبت، بينما تم اعتقال الشخص الثالث اليوم الأحد.

كان مسئولون في الحكومة الهندية، قد أكدوا يوم الثلاثاء الماضي مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا، جراء الانفجار الذي وقع المصنع غير قانوني لتصنيع الألعاب النارية في منطقة هاردا في ولاية ماديا براديش.

كما أصيب أكثر من 65 شخصا في الانفجار والحريق الذي أعقبه.

كما أدت الانفجارات المتعددة التي أعقبت الحادث، بحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى اشتعال النيران في 60 من المنازل المجاورة. وأخلت السلطات أكثر من 100 منزل.