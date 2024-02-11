وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يشاركان في إطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في فعالية صندوق "تحيا مصر" لإطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024، وذلك بمقر جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم استعرض الجهود التي قام بها صندوق تحيا مصر خلال السنوات الماضية في دعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، وكذا دعم الأشقاء في فلسطين وعدد من الدول العربية الشقيقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأعرب وزير التنمية المحلية، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفاعلية المهمة والإعلان عن بدء إطلاق قوافل "أبواب الخير" لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية، والتي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم.



وتقدم وزير التنمية المحلية، بخالص شكره وتقديره لجهود جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تتعاون مع صندوق تحيا مصر لتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل ما تشهده جميع الدول من ضغوط وأعباء إضافية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، وهو ما يستدعي مزيد من تنسيق الجهود وتكاملها بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني.



وأشار وزير التنمية المحلية، إلى إن الحكومة تعتبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلى جانب القطاع الخاص ليس فقط شركاء في عملية التنمية واتخاذ القرار، ولكن أيضاً فاعليين رئيسين في معادلة حل التحديات على المستوى المحلي.



ولفت إلى، إدراك الحكومة أن رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية في المجالات الحيوية بما في ذلك الحماية الاجتماعية إلى جانب البنية التحتية والبحث العلمي والتكنولوجيا والرقمنة وبناء القدرات والاستثمار لن يتأتي إلا من خلال شراكات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص خاصة في ضوء الإمكانات المادية والبشرية المتاحة.



وقال وزير التنمية المحلية، إن ما نشهده اليوم نحو إعطاء إشارة الإطلاق لقافلة أبواب الخير لتنطلق شاحنات صندوق تحيا مصر إلى جميع المحافظات، بالتعاون مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني هو خير دليل على هذا التوجه، مضيفاً، "كما أود أن أثني على جهود صندوق تحيا مصر الأخيرة التي لم تقتصر فقط على مد يد العون إلى أبناء الشعب المصري، ولكن أيضاً لأشقائنا في فلسطين وسوريا، من خلال قوافل إغاثية شاملة تعكس أن الدولة المصرية هي الأكثر حرصاً على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة تقوم بجهود عديدة لتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين وعلى رأس هذه الجهود جاءت مبادرة حياة كريمة، حيث أسهم هذا البرنامج التنموي العملاق في مرحلتيه التمهيدية والأولى في تبديل التهميش والإهمال إلى مزيد من الاهتمام لتطوير وتحديث البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية.



وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على قدم وساق على رفع درجات الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث بدأت في وضع عدد من التوجيهات للمحافظات للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية للمواطنين في كل المدن والقرى والأحياء بجودة وأسعار وكميات مناسبة؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ومتابعة التوسع في منافذ الثابتة والمتحركة والاستعداد لمعارض "أهلاً رمضان".



كما لفت اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات في تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين.



وتابع، "أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض بالمحافظات وصل إلي 7126 معرضا ومنفذاً لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تنفذ عددًا من المبادرات في هذا الصدد من ضمنها مبادرة "سند الخير"، والتي أطلقتها الوزارة في 2022، بالتنسيق مع المحافظات ذلك لتوفير السلع الغذائية في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى.



وأكد اللواء هشام آمنة، أن وزارة لتنمية المحلية لن تألو جهداً في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات وبصفة خاصة مبادرة حياة كريمة، من خلال شراكة كاملة وتعاون مستمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يسرع بمستهدفات التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف المدن ومحافظات الجمهورية.



من جانبه أوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم محدودي الدخل والأسر والأفراد الأولى بالرعاية وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال إطلاق المبادرات التنموية التي تشمل جميع فئات المجتمع ومن شأنها تقديم الدعم الاجتماعي لهم وتجاوز الصعاب وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك من خلال الانتشار الجغرافي الواسع والوصول إلى جميع المستحقين.



وثمن محافظ الجيزة، حزمة الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات لمحدودي الدخل؛ مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للتخفيف عنهم من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وتمكينهم من مواجهة التحديات الإقتصادية الراهنة التي تعاني منها معظم دول العالم.



كما أشاد محافظ الجيزة، بمبادرة قوافل الخير التي تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي، مثمنا دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع، من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.