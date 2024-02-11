رئيس وزراء المجر يتوقع مستقبلا مظلما لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع منح أوكرانيا الوسائل الكافية لهزيمة روسيا.

ونقلت صحيفة "دي بريس" النمساوية عن رئيس الوزراء المجري أوربان القول، خلال محادثته مع المستشار النمساوي السابق فولفجانج شوسيل، إن "أوكرانيا ستخسر إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي الأسلحة والأموال والخدمات اللوجستية اللازمة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف أوربان "لا نستطيع أن نفعل ذلك، فالمال هو المشكلة حقا، والناس في أوروبا غير راضين عن مساعدة حكوماتهم لأوكرانيا ماليا على نحو متزايد، ولا نستطيع أن نمنحها الموارد المالية التي تسمح لها بتحقيق نصر عسكري".

ولم يستبعد أوربان أن تفقد كييف المزيد من الأراضي وتخسر ​​في الصراع الحالي.

ولفت أوربان إلى أن أوكرانيا يجب أن تصبح منطقة عازلة بين روسيا والغرب، مضيفا أنه "إذا لم توافق أوكرانيا على هذا الخيار فإنها ستخسر البلاد".

وفي وقت سابق، قال أوربان إن الوقت يعمل لصالح روسيا في الصراع، وأن ميزان القوى لن يتغير لصالح كييف.